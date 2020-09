Creek Fire update in Spanish; Sept. 19-20

This was posted on Sept. 19 on our Facebook page and is still accurate as of Sept. 20. This was translated for us by Tony Gdz; thank you, Tony.

For daily updates on the Creek Fire from the Mammoth Times, go to:

https://www.facebook.com/Mammoth-Times-132219606813425/?ref=ts

MT

Bueno, la actualización del incendio de Creek era corta y dulce y aún nos parecía bastante minuciosa. En resumen, estamos en un lugar mucho mejor que en el que estábamos al comienzo de esta semana por estas razones:

Una, la parte más caliente de la parte norte del fuego que podría afectar a Mammoth se dirige hacia la vieja quemadura del Fuego de los Leones (las viejas quemaduras tienen muy poco combustible en ellos y así retrasan la marcha de nuevos incendios).

Dos, si llega por allí, todavía tiene que enfrentar un montón de crestas de granito de elevación de la ranura Ritter entre el fuego y Reds Meadow y Mammoth, que sería casi imposible pasar.

En tercer lugar, el otro dedo activo del fuego en nuestra zona, que siempre fue más probable que presentara un gran problema a Mammoth, se ha estancado esencialmente en el lado sur del río Sur del río San Joaquín durante los últimos días y previsiones de viento y clima para la próxima semana, favorecer el fuego NO saltando del río y como tal, poder avanzar hacia Mammoth y Rojos. Todavía podría, pero las posibilidades han caído debido a la precipitación de los últimos días.

Cuarto, la pronóstico de la próxima semana es para vientos relativamente ligeros y eso ayudará a evitar que el fuego se vuelva super luchadora.

Por lo tanto, esas son las principales razones por las que este fuego es menos peligroso que hace siete días.

Dicho esto, se espera que las temperaturas aumenten esta semana y nadie se toma este fuego a la ligera. Esperamos que las cosas sigan yendo tan bien como lo han hecho, pero no pueden contar con ello.

El humo será un problema durante un tiempo; los vientos sudoeste en el pronóstico se asegurarán de ello. Pero mientras el fuego Creek desacelera su tasa de crecimiento, que está haciendo en este momento, deberíamos ver un poco de disminución del humo la semana que viene -- conseguiremos más en ese momento.

Bien, que tengan buenas noches. MT