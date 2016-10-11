Big Storms on Way Starting Friday; NWS Issues Warnings
The National Weather Service has issued a series of special warnings due to a series of incoming wet storms starting Friday. Here's the overview:
A TWO PART STRONG PACIFIC STORM IS FORECAST TO PUSH INTO THE WEST
COAST STARTING THURSDAY MORNING THEN MOVE INLAND THURSDAY NIGHT.
THE FIRST PART OF THIS STORM WILL AFFECT NORTHEAST CALIFORNIA...
WESTERN NEVADA AND THE NORTHERN SIERRA FROM THURSDAY NIGHT
THROUGH FRIDAY. WITH THE SECOND PART MOVING IN SATURDAY EVENING
INTO SUNDAY...POSSIBLY LASTING THROUGH EARLY MONDAY. THIS STORM
HAS A DEEP MOISTURE TAP AND COULD BRING SIGNIFICANT AMOUNTS OF
RAIN TO NORTHEAST CALIFORNIA AND THE NORTHERN SIERRA OVER THE
WEEKEND. RAINFALL TOTALS IN THE 1 TO 3 INCH RANGE COULD BE SEEN
FOR PARTS OF THE NORTHERN SIERRA AND NORTHEAST CALIFORNIA. UP TO 4
INCHES IS POSSIBLE NEAR THE SIERRA CREST. SNOW LEVELS ARE LIKELY
TO BE VERY HIGH WITH THIS STORM...MAINLY 8500 FEET AND ABOVE.
VERY STRONG AND GUSTY WINDS ARE LIKELY ACROSS THE AREA FRIDAY.
THIS SHOULD BE THE FIRST HIGH WIND EVENT OF THE SEASON. DAMAGING
WINDS GUSTS ARE POSSIBLE THROUGH NORTHEAST CALIFORNIA AND EAST OF
THE SIERRA...ESPECIALLY FROM THE HIGHWAY 395 CORRIDOR EAST TO NEAR
THE HIGHWAY 95 CORRIDOR. DANGEROUS CROSS WINDS COULD MAKE TRAVEL
FOR HIGH PROFILE VEHICLES EXTREMELY DIFFICULT. EXPECT DANGEROUS
CONDITIONS ON AREA LAKES AND TURBULENCE IN ADDITION TO MOUNTAIN
WAVE ACTIVITY AND WIND SHEAR FOR AVIATION. HOLIDAY DECORATIONS AND
ANY LOOSE OUTDOOR ITEMS VULNERABLE TO HIGH WINDS SHOULD BE
SECURED. A SECOND ROUND OF STRONG...POTENTIALLY DAMAGING...WINDS
ARE EXPECTED SATURDAY NIGHT INTO SUNDAY.
For more information, go to
http://forecast.weather.gov/MapClick.php?textField1=37.649&textField2=-1...
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